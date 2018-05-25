Моторный катамаран LH 117 по индивидуальной планировке
Верфь хаусботов Lodka Haus (г.Саратов) c 2017 года открыла на своем производстве новое направление — строительство алюминиевых катамаранов. В настоящий момент со стапеля выпущено уже 4 модели, каждая имеет индивидуальную планировку и предназначение. LH 115 — алюминиевый тримаран, расчитан на комфортное проживание и путешествие по речным акваториям, LH 116 — понтон специального назначения для водолазного обследования морского дна, Crossline 9 — скоростной (по сравнению с классическим водоизмещающим хаусботом) алюминиевый катамаран малых размеров, для перевозки которого не требуется оформление специального разрешения на движение по дорогам общего пользования. Cегодня остановимся подробнее на модели LH 117 — катамаране для речных прогулок большой компанией.
Модель LH 117 — алюминиевый катамаран, созданный по индивидуальному эскизу заказчика. В момент разработки эскизов перед нами стояли следующие задачи:
— максимальная вместимость (12 человек), что соответствует требованиям ГИМС, должны располагаться на открытой носовой площадке катамарана
— тент на носовой части судна должен создавать защиту от палящего летнего солнца и быть быстросъемным — поэтому остановились на варианте автоматического складного тента «маркиза»
— на ночевку будут оставаться только владелец судна, поэтому минимум спальных мест и максимум сидячих (столовая группа трансформируется в полноценное двуспальное место)
— вся техника должна быть по максимуму комфортной и мобильной, отсюда встроенный винный шкаф, встроенный холодильник, гриль на корме, всепогодный влагозащитный телевизор и прочие аксессуары.
— связь с миром должна быть всегда и везде- поэтому KNS спутниковая система для ТВ на радарной арке.
— корпус катамарана должен быть долговечен и прочен, а значит изготовлен, уже традиционно для нашей верфи, из алюминиевого сплава АМГ 5
Катамаран LH 117 уже доставлен, разгружен, собран и протестирован в Подольске и теперь будет покорять водные просторы Московской области.
Нужно отметить, что новая линейка катамаранов, разработанных на нашей верфи, имеет следующие особенности:
1. Хороший запас топлива на судне и умеренный его расход за счет использования подвесных двигателей позволяет увеличивать запас хода судна. В LH 117 установлены 2 топливных бака по 200 литров, что при среднем расходе 20 л/ч на оба мотора обеспечивает дальность поездки 350 км, что примерно равно расстоянию от нашей верфи (г. Саратов) до Волгограда. И это не предел: свободное место в поплавках катамарана подобной длины позволяет разместить топливные баки общим объемом до 700 литров.
2. Малая осадка катамарана с легкостью позволяет подойти к любому пологому берегу. Наш катамаран LH 117 при весе 2800 кг обладает осадкой всего 50 см.
3. Простота хранения катера и процедуры спуска/подъема на трейлера силами одного трактора. Так, катамаран LH 117 общей длиной 12 м спускается на воду с помощью трактора Т-150 всего за 5 минут. Такое алюминиевое водное средство передвижения можно хранить на суше под открытым небом, оно не подвержено коррозии и ржавлению по сравнению со стальными судами.
4. Маневренность и быстроходность, в сравнении с монокорпусами, классическими для хаусботного производства. Так, наш LH 117 показал крейсерскую скорость 17 км/ч при оборотах двигателя 3500 RPM и максимальную скорость 22 км/ч при 4500 RPM. Кроме того, катамаран LH 117 обладает отличной управляемостью, остойчивостью и маневренностью — смотрите видео и убедитесь в этом сами.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/HaIBfESPX0g
Краткие технические характеристики катамарана LH 117:
Длина судна: 12 м
Ширина судна: 3,6 м
Длина кают: 3,9 м
Длина передней палубы: 4,3 м
Длина задней палубы: 2,4 м
Длина платформы для купания: 0,6 м
Число спальных мест: 2
Объем топливных баков: 2×200 л
Рекомендуемая мощность двигателей: 2×9.9 л.с. — 2×90 л.с.
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25.05.1813:48:44