КБ «АГАВА» выводит на рынок инновационный цифровой регистратор

Российский производитель контрольно-измерительных приборов и систем промышленной автоматизации — конструкторское бюро «АГАВА», создал многофункциональной цифровой регистратор с модульной архитектурой для промышленных предприятий. Аналогов устройству в стране на сегодняшний день нет. Вывод его на рынок планируется в конце мая.





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Инновация получила название «Многофункциональный цифровой регистратор АГАВА АРВ — 01». Прибор предназначен для индикации и архивирования параметров различных технологических процессов, собираемых с внешних приборов и датчиков (температура, давление, уровень жидкости и пр.). Регистратор оснащен микропроцессором, обеспечивающим высокоскоростную регистрацию и обработку данных, встроенным накопителем памяти для их хранения, цветной сенсорной панелью с диагональю 4, 7 или 10 дюймов. Панель способна отображать сразу несколько индикаторов разного размера и типа: цифровые и барографические индикаторы, графики, таблицы и т. п.

На создание регистратора АГАВА АРВ — 01 ушел почти год. От уже представленных на рынке аналогов он серьезно отличается быстродействием и модульной архитектурой, которая позволяет масштабировать его за счет подключения внутренних субмодулей и внешних модулей ввода-вывода. Так, стандартный регистратор дает возможность подключить до 20 аналоговых и столько же дискретных датчиков. При добавлении внешних модулей ввода количество подключаемых датчиков возрастает до 100 и 200 соответственно. С регистратором совместимы устройства (например, вычислители или контроллеры), и модули ввода-вывода, поддерживающие передачу данных по протоколам Modbus-RTU, Modbus-TCP, а также нестандартным протоколам.

Модульная архитектура обеспечивает максимальную гибкость расположения модулей ввода (их можно «разбросать» по объекту либо разместить в шкафу), повышает ремонтопригодность регистратора. Выход из строя одного модуля вообще не нарушает его работоспособности. Тем самым сокращаются затраты на обслуживание устройства.

Еще одно новшество касается информации с датчиков. АГАВА АРВ — 01 способен не только регистрировать ее с практически любой глубиной по времени (она ограничена только объемом накопителя), но и вычислять параметры по заданным алгоритмам. Например, на основе двух сигналов температуры теплоносителя и сигналу расхода рассчитывается теплопроизводительность. Есть возможность архивации параметров и переноса на персональный компьютер для анализа.

«АРВ-01 предназначен практически для любых предприятий, которым необходимо регистрировать параметры различных технологических процессов (различные производства, ЖКХ, энергетика и др.). Прибор появился как ответ на потребность заказчиков: им необходимо, чтобы регистратор обладал высоким уровнем быстродействия, способностью менять интерфейс под конкретные нужды, и был недорогим в эксплуатации. Ни один отечественный регистратор до АРВ-01 не поддерживал эти опции одновременно, а зарубежных аналогов на рынке практически нет. Сейчас прибор успешно прошел промышленные испытания у первых заказчиков, и мы готовы запускать его на рынок», — рассказал коммерческий директор коммерческий директор ООО «КБ «АГАВА» Олег Полтавцев.