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Фотофакты

«Лебединое озеро» и «Лунная соната»

Теплоходы «Лебединое озеро» и «Лунная соната» российской круизной компании «Инфофлот».

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru
  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

Теплоходы проекта 302 были построены по заказу СССР в Бойценбурге (ГДР) в 1986 и 1988 году. С момента постройки теплоходы работали на Днепре и Чёрном море и после распада Советского Союза достались Украине.

В 2017 году теплоходы были куплены компанией «Инфофлот», и теперь будут работать в России.

В своей прошлой жизни теплоходы были такими:

  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru
  •  © Фото с сайта fleetphoto.ru

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Было и стало, круизы
  • girlek girlek
    26.05.1809:02:27

    А судно Михаил Ломоносов (на Украине стал называться Вiкiнг Сiнеус) видимо навсегда останется не Украине. Жаль, такой хороший теплоход был…

    #1039549
    • A_SEVER A_SEVER
      26.05.1809:17:37

      А судно Михаил Ломоносов видимо навсегда останется не Украине.

      Всё зависит от компании-владельца.

      Фактически она сделала рокировку — «Михаил Ломоносов» (301 проект, 1979 года постройки) ушёл на Украину, а «Маршал Кошевой» (302 проект, 1988 год постройки) пришёл в Россию.

      «Михаил Ломоносов» стал «Викингом Синеусом», а «Маршал Кошевой» — «Викингом Акуном».

      #1039551
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