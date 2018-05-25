Теплоходы «Лебединое озеро» и «Лунная соната» российской круизной компании «Инфофлот».





© Фото с сайта fleetphoto.ru



© Фото с сайта fleetphoto.ru

Теплоходы проекта 302 были построены по заказу СССР в Бойценбурге (ГДР) в 1986 и 1988 году. С момента постройки теплоходы работали на Днепре и Чёрном море и после распада Советского Союза достались Украине.

В 2017 году теплоходы были куплены компанией «Инфофлот», и теперь будут работать в России.