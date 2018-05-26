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Армия и Флот

Расчеты С-300 заступили на боевое дежурство в Ростовской области

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Боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 заступили на боевое дежурство в Ростовской области. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

«В Ростовской области боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 „Фаворит“ из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне», — сказал Астафьев.

Он рассказал, что дивизион прикроет воздушное пространство Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края.

«В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тактико-специальные учения в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронного пуска. Кроме того, для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — добавил Астафьев.

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http://tass.ru/armiya-i-opk/5238601

Министерство обороны, ЮВО, ПВО, С-300
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