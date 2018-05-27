Вертолеты России представили беспилотный вертолет VRT300

Холдинг «Вертолеты России» в рамках Петербургского международного экономического форума впервые представил широкой публике беспилотный вертолет VRT300.

Презентация состоялась на стенде ПАО «Сбербанк».

Комплекс VRT300 будет задействован в совместном проекте по развитию интегрированной системы гарантированной доставки ценностей в рамках всей экосистемы «Сбербанка».

"В рамках сотрудничества до конца года мы реализуем пилотный проект по доставке контейнеров из кассово-инкассаторского центра «Сбербанка» до точки назначения с использованием беспилотного вертолета VRT300, разработанного нашим конструкторским бюро «ВР-Технологии». По итогам этих испытаний будем выстраивать дальнейшую программу совместной работы", — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.