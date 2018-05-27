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Авиация

Вертолеты России представили беспилотный вертолет VRT300

  •  © www.russianhelicopters.aero

Холдинг «Вертолеты России» в рамках Петербургского международного экономического форума впервые представил широкой публике беспилотный вертолет VRT300.

Презентация состоялась на стенде ПАО «Сбербанк».

Комплекс VRT300 будет задействован в совместном проекте по развитию интегрированной системы гарантированной доставки ценностей в рамках всей экосистемы «Сбербанка».

"В рамках сотрудничества до конца года мы реализуем пилотный проект по доставке контейнеров из кассово-инкассаторского центра «Сбербанка» до точки назначения с использованием беспилотного вертолета VRT300, разработанного нашим конструкторским бюро «ВР-Технологии». По итогам этих испытаний будем выстраивать дальнейшую программу совместной работы", — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

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http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/rushelicopters_spef_vrt300/

VRT300, Вертолеты России, Сбербанк, Санкт-Петербург
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