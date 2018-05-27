Новые детские сады открылись в Дагестане и Башкирии

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В дагестанском Хасавюрте построен второй корпус детского сада «Шовда»

21 мая в Хасавюрте состоялась торжественное открытие нового корпуса детского сада «Шовда».

Дошкольное учреждение рассчитано на 200 детей. В саду оборудовано помещение для занятия гимнастикой. С воспитанниками детского сада занимаются квалифицированные специалисты по государственной программе «Здоровье», куда включены походы на природу и посещения бассейна.

Ведётся изучение арабского и английского языка. Учредитель и основатель детского сада «Шовда» Умарпаша Гайтаев в своем выступлении сказал, что безгранично благодарен человеку, который дал ему идею о постройке детского садика.

Детский сад «Шовда» начал свою деятельность в 2014 году. Строительство нового двухэтажного корпуса началось в 2017 году, здание построено за год.





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Новый детский сад открылся в с. Краснохолмский Башкирии

Детский сад в Калтасинском районе открылся 11 мая. Он рассчитан на 110 детей.

Детский сад полностью решил проблему охвата всех детей дошкольным образованием в селе.

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