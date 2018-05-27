Концерн «Автоматика», который входит в ГК «Ростех», создал первый в России телефон с криптозащитой для правоохранительных органов и коммерческих компаний, который появится в открытой продаже, сообщил РИА Новости пресс-секретарь концерна Виталий Струговец.

Продукт представили на форуме «День передовых технологий правоохранительных органов-2018» в Подмосковье.

«В данный момент ведутся переговоры, проявили заинтересованность к аппарату и органы власти, и правоохранители, и коммерческие компании. Это первый аппарат с шифратором, который мы даем в свободную продажу. Он действительно необходим тем же коммерческим структурам, у которых есть своя коммерческая тайна», — пояснил Струговец.

Разработка «Круиз-К» обеспечивает ведение дуплексных телефонных переговоров в двух режимах: закрытом — с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и в открытом — при коммуникации с обычным IP-телефоном.

«Не нужно много автоматических телефонных станций, чтобы соединить IP-телефонию и обыкновенный двух- или четырехпроводной телефон. В единую сеть объединяется зашифрованный „Круиз“ и обыкновенный телефон, все это соединяется в единую сеть АТС. Это позволяет проводить зашифрованные секретные звонки с „Круиза“ на обычный телефон, они также будут шифроваться», — рассказал РИА Новости инженер-разработчик концерна Федор Волков.

Он добавил, что владелец такого телефона может быть «абсолютно спокоен» за свои звонки как внутри компании, так и вне, если у адресата стоит такой же аппарат IP-телефонии. Возможное количество аппаратов в одной IP-сети доходит до тысячи единиц. «Круиз-К» имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.