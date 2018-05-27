«Метровагонмаш» завершил поставку вагонов метро в Будапешт

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26 мая ОАО «Метровагонмаш» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») отправило в Венгрию последний 37-й состав метро модели 81-717.2К/714.2К, успешно завершив выполнение контракта на поставку 222 модернизированных вагонов метрополитену Будапешта.

По словам генерального директора завода Юрий Богатырёва, контракт был реализован качественно и в установленный срок — с применением современных технологий. С апреля мытищинские составы уже обслуживают пассажиров на третьей линии Будапештского метро.