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Экспорт

«Метровагонмаш» завершил поставку вагонов метро в Будапешт

  •  © Фото из открытых источников

26 мая ОАО «Метровагонмаш» (входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») отправило в Венгрию последний 37-й состав метро модели 81-717.2К/714.2К, успешно завершив выполнение контракта на поставку 222 модернизированных вагонов метрополитену Будапешта.

По словам генерального директора завода Юрий Богатырёва, контракт был реализован качественно и в установленный срок — с применением современных технологий. С апреля мытищинские составы уже обслуживают пассажиров на третьей линии Будапештского метро.

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http://inmytishchi.ru/novosti/ekonomika/metrovagonmash-otpravlyaet-v-budapesht-posledniy-modernizirovannyy-poezd

Метровагонмаш, Трансмашхолдинг, метро, вагоностроение, электропоезд, Венгрия
  • Akimich Akimich
    27.05.1813:39:31

    Надо друзьям венграм написать, узнать впечатления

    #1039842
    • A_SEVER A_SEVER
      27.05.1813:41:17

      Надо друзьям венграм написать, узнать впечатления
      Новые «номерные» в любом случае лучше старых вагонов.    

      Вагон типа «Е» метрополитена Будапешта:

      •  © Фото из открытых источников
      Этот кадр уже стал историей!

      Отредактировано: A_SEVER~13:46 27.05.18
      #1039843
      • Нет аватара brat_po_razumu
        27.05.1813:57:30

        Да уж, вагоны будапештского метро были в столь ужасном состоянии, что просто диву даешься, как до такого можно было довести:

        •  © Фото из открытых источников

        •  © Фото из открытых источников

        •  © varlamov.me

        Отредактировано: brat_po_razumu~13:58 27.05.18
        #1039845
        • Нет аватара Захарка
          27.05.1814:59:29

          Фу, блин!    

          И это страна, которая по уровню жизни считается выше нашей? Писец, ребята.

          #1039857
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