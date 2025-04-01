Коломенский завод начал испытания нового дизель-поезда ДП2Д

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Первый пассажирский тепловоз ТЭП70БС № 371 для дизель-поезда ДП2Д, изготовленный Коломенским заводом, прибыл на Демиховский машиностроительный завод для продолжения испытаний. На ДМЗ будет сформирован состав дизель-поезда ДП2Д, состоящий из тепловоза ТЭП70БС и модифицированных немоторных и головного вагонов электропоезда ЭП2ДМ.

Далее начнутся испытания ТЭП70БС в составе ДП2Д. В режиме «Стоп» проверят работу систем безопасности, информирования пассажиров и подключение вагонов. В режиме «Холостой ход» протестируют пуск и остановку двигателя, энергоснабжение вагонов, а также работу систем управления.

После завершения испытаний дизель-поезд отправится на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ в Щербинке, где пройдут полигонные испытания, включая первый опытный пробег протяженностью 5000 километров.

Новый поезд сможет развивать скорость до 120 км/ч и будет состоять из 2-6 вагонов. Управление составом будет осуществляться одной локомотивной бригадой из кабины тепловоза ТЭП70БС или головного вагона в зависимости от направления движения. Конструкция тепловоза позволяет использовать его как в составе дизель-поезда, так и в качестве самостоятельной тяговой единицы для пассажирских поездов. Кроме того, ТЭП70БС сможет работать в одиночку или в сцепке с другим локомотивом по системе двух единиц.

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