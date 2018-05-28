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Армия и Флот

Три соединения РВСН полностью перешли на подвижные ракетные комплексы «Ярс»

  •  © redstar.ru

Три соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) полностью перешли на использование подвижных ракетных комплексов «Ярс».

Об этом рассказал главнокомандующий РВСН Сергей Каракаев.

«Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», — сказал он.

При этом Каракаев уточнил, что продолжается процесс перевооружения ещё трёх ракетных соединений — Иркутского, Йошкар-Олинского и Козельского.

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http://redstar.ru/wp-content/uploads/2018/05/056-28-05-2018.pdf

Министерство обороны, РВСН, ПГРК ЯРС
  • exhausted1987 exhausted1987
    28.05.1809:39:23

    Лет десять назад Козельскую дивизию вообще расформировать планировали. Тогда еще говорили, что мол новых ракет нет и не будет.

    #1040050
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