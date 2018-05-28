В Башкирии восстановлена работа молочной фермы

В Зианчуринском районе возобновил работу сельскохозяйственный комплекс. Он включает в себя крупную молочно-товарную ферму и сельхозугодия, которые пустовали с 2015 года.

Три года назад этот комплекс, построенный по программе «500 ферм», опустел — совсем новый, с современным оборудованием.

Из-за банкротства «Зирганской МТС» с фермы в Кузебеково вывезли 500 коров, более 100 человек из 6 деревень потеряли работу. Такая же картина была в Новых Чебенках, откуда вывезли всю технику, скот и семена.

Восстановить хозяйство помогли соседи с Оренбургской области.

Сейчас в Зианчуринском районе параллельно с восстановлением работы МТФ в д. Кузебенково ведут монтаж 6-километровой системы мелиорации для орошения 250 гектаров полей. Она позволит увеличить долю кормовых культур в рационе скота.

В конце этого года планируется ввести в эксплуатацию и ферму в Новых Чебенках, уже на 1280 дойных коров. А это значит, что десятки сельчан вновь вернуться на свои рабочие места.