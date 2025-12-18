В Башкирии лемзавод «Урожай» завершает реализацию инвестиционного проекта «Роботизированный комплекс на 1500 дойных коров». На сегодняшний день построены здания коровника № 1 на 600 голов и доильный зал, содержится 200 голов коров.

Завершается строительство родительного отделения на 300 голов, коровника № 2 на 600 голов. В современный доильный зал установлены 14 доильных роботов отечественного производства «Волшебник».

Племзавод является одним из крупнейших производителей высококачественного молока в регионе и демонстрирует пример эффективного развития отрасли.

К 2030 году в республике планируется запуск 50 современных молочных ферм, более 20 из которых уже работают.