Новости здравоохранения

В Ульяновске начал работу центр трансплантации органов и тканей человека. Он создан на базе областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова.

«Этот вид высокотехнологичной медицинской помощи будет оказываться в нашем регионе впервые. Сегодня мы представили программу по развитию трансплантологической помощи населению Ульяновской области, над которой работали около двух лет. На базе центра уже функционирует операционная, где в перспективе будут оперировать и донора, и реципиента. За достаточно короткий срок мы провели большую работу для создания на базе учреждения полноценного центра трансплантации. Мы получили необходимую лицензионную документацию для оказания помощи в стационарных условиях по изъятию, хранению и транспортировке органов и тканей человека, наладили взаимодействие с педагогическим университетом по лабораторному сопровождению, предусмотрели обеспечение необходимыми медикаментами, расходными материалами, хирургическим инструментарием для проведения операций, а также препаратами для терапии на время пребывания в стационаре. Стоит отметить, что качество жизни пациента после пересадки почки, намного выше по сравнению с эффектом от гемодиализа», — рассказала главный врач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Светлана Суворова.

В Якутии внедряется информационная система «Е-Metrolog»

В целях совершенствования системы менеджмента качества и реализации политики Федеральной службы по аккредитации в сфере информатизации деятельности испытательных лабораторий, в службе лабораторного контроля ГБУ РС(Я) «Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга» реализуется поэтапное внедрение информационной системы «Е-Metrolog».

Пилотный проект успешно апробирован в центральной лаборатории республиканской природоохранной системы — в Республиканской аналитической инспекции.

Сертифицированный программный комплекс «E-Metrolog», разработанной ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (г. Екатеринбург) позволил автоматизировать процесс управления информацией, и, как следствие, повысил эффективность системы менеджмента качества испытательной лаборатории.

По словам руководителя лабораторной службы Богомоловой Ирины, реализация пилотного проекта позволила автоматизировать основные направления деятельности испытательной лаборатории: ведение электронных журналов; журналов регистрации проб, журналов результатов лабораторных испытаний (измерений); ведение электронного учета: средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования, стандартных образцов, реактивов, помещений, персонала, методик, объектов анализа, нормативных документов.

Инициатор внедрения лабораторной информационной системы — заместитель руководителя лабораторной службы Заретхан Кузьмина отмечает, что внедрение программного комплекса позволило организовать деятельность центральной лаборатории учреждения на принципиально новом уровне, повысить эффективность не только системы управления качеством, но и всю деятельность лаборатории.

В 2018 году ЛИС «E-Metrolog» успешно внедряется в ИЛ Алданская СИГЭКиА, в дальнейшем запланировано оснащение программным обеспечением остальных испытательных лабораторий, входящих в состав Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга.

Завершен капремонт в кардиологическом отделении № 1 клинической больницы № 5 Пензы





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На ремонт затрачено более 4 млн рублей.

В результате полностью обновлены 7 и 8 этажи стационара. Отремонтированы стены, потолки, полы в палатах и служебных помещениях, заменены все двери, смонтированы подвесной потолок и новая пожарная сигнализация.

Также заменена электрическая проводка со светильниками, выключателями, розетками и бактерицидными облучателями. В коридорах установлена отбойная доска и пожарные щиты.

Костромская клиника «Мать и дитя» открыла полный цикл услуг экстракорпорального оплодотворения





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Клиника экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) была открыта в Костроме в 2015 году группой компании «Мать и дитя» в рамках региональной концепции развития здравоохранения. Однако до сегодняшнего дня женщины, страдающие бесплодием, могли пройти в регионе лишь подготовительный этап процедуры — лечение, а на оплодотворение им приходилось ездить либо в Москву, либо в Ярославль. Теперь же костромички смогут пройти бесплатное обследование, лечение и родить здоровых малышей, не выезжая за пределы региона.

Прием женщин будут вести 12 молодых врачей-специалистов. Среди них — двое врачей-эмбриологов, которые приехали работать в Кострому из других регионов, высококвалифицированные врачи акушеры-гинекологи, эндокринологи, урологи и др. Мощности клиники рассчитаны на 400 малых гинекологических операций, 500 циклов ЭКО, включая ЭКО по обязательному медицинскому страхованию, а также 13500 приемов врачей в год.

С каждым годом процедура экстракорпорального оплодотворения в Костромской области набирает популярность. Только за последние два года в регионе с помощью данной процедуры на свет появилось 113 малышей. Всего за 2017 год в регионе выдано 460 направлений, что почти на треть больше чем в 2016 году. В сравнении с 2015 годом количество процедур ЭКО увеличилось на 55%.

В Прикамье открылся расширенный центр детской гематологии

ЦДГ открыт на базе Центра детской онкогематологии им. Гааза, который ранее уже существовал в Краевой детской клинической больнице (КДКБ), при участии гематологической службы Городской детской клинической больницы им. Пичугина. Сегодня в объединенном центре есть возможность оказывать детям с гематологическими заболеваниями всю необходимую специализированную помощь по этому направлению: амбулаторно-консультативный прием, дневной и круглосуточный стационары.

Для открытия обновленного центра в Краевой детской клинической больнице проведен ремонт помещений и закуплена необходимая мебель. Прежнее онкогематологическое отделение КДКБ располагало только 10 койками круглосуточного стационара, сейчас в Центре помощь оказывается на 15 койках круглосуточного стационара, 10 койках дневного стационара и в двух кабинетах амбулаторно-консультативного приема. Для пациентов стали доступными круглосуточная клинико-биохимическая лаборатория, компьютерная томография, МРТ, реанимационные отделения (в том числе палаты интенсивной терапии и реанимации на 6 коек), расположенные непосредственно в онкогематологическом центре, помощь узких специалистов-консультантов, работающих в Краевой детской клинической больнице.

В Свободненской больнице Амурской области после капитального ремонта открыли отделение гинекологии





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В рамках капремонта установлено 30 металлопластиковых окон, 32 двери из ПВХ, заменены чугунные радиаторы отопления на алюминиевые радиаторы, а также электропроводка. Установлено 107 светильников со светодиодными лампами и пожарная сигнализация. Полностью заменены водопроводный и канализационный трубопровод, вся сантехника. В операционной, предоперационной, смотровой, перевязочной, гигиенической и туалетной комнатах пол выложен керамогранитной плиткой, стены облицованы глазурованной плиткой.

Покрытие пола в холле и на лестничной клетке гинекологического отделения также выполнено из керамогранита. Пол в палатах и кабинетах застелен линолеумом. Стены зашпаклеваны и окрашены водоэмульсионной краской и эмалью. Потолки окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской.

Гости церемонии открытия, среди которых были представители руководства Свободненского района и города Свободного, а также общественники и пресса, осмотрели все помещения обновленного подразделения. Палаты, процедурные кабинеты, моечные и санитарные комнаты, кабинеты врачей, операционная, лестничные пролеты — все готово к расстановке мебели и оборудования.

Кстати, об оснащении гинекологического отделения. Приобретена современная аппаратура и весь необходимый инструментарий. Всего — на сумму около 4,8 миллионов рублей.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !