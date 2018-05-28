Завершен первый этап испытаний модели корабля «Федерация»

Новый возвращаемый аппарат «Федерация» предназначен для выведения на орбиту и возвращения на Землю грузов и экипажа. Отработочные беспилотные запуски пилотируемого транспортного корабля «Федерация» намечены на 2022-2023 гг. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

Специалисты ЦАГИ завершили первый этап исследований модели. Испытания проходили в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Были исследованы аэродинамические характеристики, распределение и пульсации давления на исполнительных моделях отдельного возвращаемого аппарата и в составе с ракетой-носителем.

В результате экспериментов получена ценная информация для надежного проектирования систем и агрегатов нового аппарата по разделам прочности, аэродинамики и динамики полета.

В дальнейшем ученым предстоит исследовать гиперзвуковые режимы полета «Федерации».

Испытания, в которых будут определены тепловые потоки, действующие на аппарат при числах Маха, равных 7,5 и 10,5, пройдут в гиперзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Полученные данные позволят конструкторам рационально спроектировать средства теплозащиты возвращаемого аппарата.

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В конце апреля сообщалось, что макет нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» проходит серию испытаний в аэродинамических трубах ЦАГИ.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль , который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз » и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс ». Производится ОАО «РКК „Энергия “ им. С. П. Королёва ».

По данным на октябрь 2016 года — численность экипажа ПТК составит до четырёх человек. В режиме автономного полёта корабль сможет находиться до 30 суток, при полёте в составе орбитальной станции — до 1 года. Общая масса корабля при полёте к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полёте к Луне), масса возвращаемого аппарата — 9 тонн. Длина корабля — 6,1 метра. Номинальная перегрузка при спуске — 3 g

Корпус космического корабля изготовят на 80% из композитов, а спускаемую капсулу из алюминиевого сплава 1570С, содержащего скандий

«"Федерация» будет оснащена ассенизационно-санитарным устройством , — АСУ (прим. ред.), — в то время как астронавты НАСА на корабле «Орион» будут пользоваться подгузниками", — сообщил глава Центра промышленного дизайна и инноваций «МИСиС » Владимир Пирожков. Специальный бачок во время полёта будет крепиться четырьмя болтами к поверхности корабля, он будет прикрыт плотной шумоизоляционной шторкой. Устройство будет находиться в отдельной зоне, представляющую собой туалетную кабинку; шторка кабинки будет выполнена из жёстких материалов. Начальник лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов в конце марта 2017 заявил — «Неделю ходить в подгузнике — это несерьезно», чем подтвердил намерение российских разработчиков снабдить «Федерацию» санузлом, в отличие от американского аналога корабля «Орион»