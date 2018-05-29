Хирургический корпус детской республиканской больницы открыт в Бурятии

В Улан-Удэ состоялось открытие хирургического корпуса «Детской республиканской клинической больницы», состоящего из шести хирургических блоков и централизованного стерилизационного отделения. В новый семиэтажный корпус перевели отделения детской травматологии и ортопедии, хирургии и нейрохирургии, реанимации и интенсивной терапии из Больницы скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова, детское офтальмологическое и ЛОР-отделения из республиканской клинической больницы им. Н.А.Семашко.

На возведение нового корпуса было выделено 2 миллиарда рублей.

Теперь вся детская хирургия будет сосредоточена в одном месте, что значительно упростит транспортировку больных и сэкономит время для своевременной диагностики и лечения. В распоряжении детских хирургов специализированные операционные залы, которые оснащены современным оборудованием и предназначены именно для пациентов детского возраста.

В больнице просторные палаты с отдельными санузлами. Новый хирургический корпус позволит получить квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Строительство Детской республиканской клинической больницы началось еще в 1991 году. С 1991 по 2010 годы были сданы в эксплуатацию три пусковых комплекса, в том числе стационар, поликлиника, лаборатории, пищеблок. Закончить строительство ДРКБ планировалось в 2016 году, но работы были приостановлены. На возобновление стройки в начале 2017 года на условиях софинансирования из федерального бюджета было выделено 99,3 млн. рублей и 73,6 млн. рублей — из республиканского бюджета.