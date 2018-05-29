Новости судостроения

На днях на одном из тематических сайтов опубликовали интервью, где сходу выложили ворох судостроительных новостей о том, какие сейчас суда проектов разработки КБ «Стапель» (г. Ростов-на-Дону). О них ниже:

1. ЗАО «Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод» строит три объекта: транспортный понтон по проекту RDB 66.58, несамоходный, сборно-разборный, электрический земснаряд с гидрорыхлением, производительностью 3800м3/ч по пульпе проекта RDB 66.57, плавучую насосную станцию проекта RDB 66.51;

2. ОАО «Сосновский судостроительный завод» разворачивает строительство двух промерных судов проекта RDB 66.33 для ФГУ «Речводпуть»;

АО «Уральский гидромеханический завод» строит несамоходный, дизельный, сборно-разборный земснаряд, с фрезерным рыхлением, производительностью по воде 1400м3/ч проекта RDB 66.57, а также продолжает строить серию несамоходных земснарядов проекта RDB 66.52;

ООО «Новоладожский судостроительный завод» строит морской катер с лоцманскими функциями проекта RDB 49.04;

ООО «Сталкер» ведет строительство наплавного моста через реку Ижма по проекту RDB 66.25;

ОАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» завершает строительство Несамоходного земснаряда, с гидравлическим и фрезерным рыхлителями, производительностью 1000 м3/ч по грунту проекта RDB 66.42 для ФГУ «Речводпуть».