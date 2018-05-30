Станция ГЛОНАСС в ЮАР получила новый статус

Наземная станция системы ГЛОНАСС в ЮАР разработки российской научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» получила статус станции глобальной сети лазерной дальнометрии, сообщает «Роскосмос».

"Международная служба лазерной дальнометрии (ILRS) направила в адрес научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» уведомление о том, что российская станция «Сажень-ТМ-БИС», размещенная на территории Хартебистхукской радиоастрономической обсерватории (HartRAO) в городе Крюгерсдорп (ЮАР), успешно прошла квалификационные испытания на получение статуса действующей станции глобальной сети лазерной дальнометрии", — отмечает «Роскосмос». Станции присвоен идентификатор HRTL 7503, она включена в состав сети ILRS. «Сажень-ТМ-БИС» в ЮАР станет одиннадцатой по счету российской станцией, включенной в глобальную сеть ILRS, которая насчитывает 45 станций по всему миру. Российский сегмент сети включает станции на космодроме «Байконур» (Казахстан) и в Университете Бразилиа (Бразилия), а также восемь станций в России. Станция «Сажень-ТМ-БИС» введена в строй в феврале 2017 г. Система «Сажень-ТМ-БИС» предназначена для непрерывного слежения за навигационными сигналами спутников систем ГЛОНАСС и GPS, измерения траекторий движения спутников и приема сообщений от этих спутников.