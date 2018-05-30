ZALA AERO продемонстрировала новый серийный беспилотник

25 мая впервые на площадках трёх выставок: KADEХ, HeliRussia и День передовых технологий компания ZALA AERO, входящая в концерн «Калашников», продемонстрировала новое серийное беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-16Ev2. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

"В разработке конструкции данного БВС были учтены новые технологические решения для применения более 20 типов целевых нагрузок и дополнительные функциональные возможности, которыми должен обладать беспилотник будущего, — прокомментировал генеральный директор группы компаний ZALA AERO Константин Абашкин. — В новом комплексе ZALA 421-16Еv2 существенно улучшен ряд характеристик. Радиус действия по приёмо-передаче видео и данных теперь составляет до 120 км, высота применения судна 5 км. Новый аппарат пришёл на замену БВС ZALA 421-16E, производимому с 2014 года", — рассказал Константин Абашкин.

ZALA 421-16Ev2 оснащён новым типом целевой нагрузки массой до 2 кг: видеокамерой с 60-кратным оптическим увеличением и повышенной чувствительностью, тепловизором с режимом «Изотерма», а также комбинированными камерами на электромагнитном подвесе, что позволило поднять высоту эффективного мониторинга до 2500 метров над поверхностью.

Новый тип ZALA 421-16Ev2 штатно предусматривает интеграцию спутниковых систем сверхточного позиционирования RTK Ready без доработки бортовых систем и бортовой фотоаппарат разрешением 24 Мп со сменной оптикой. Новые радиоканалы комплексов ZALA позволяют выполнять видео- или инфракрасную съёмку в режиме реального времени параллельно системам навигации сверхточного позиционирования, что повышает эффективность выполняемых работ. Этот функционал особенно востребован для ТЭК и геодезии, где требуется видеосъёмка — в обычном или инфракрасном режиме — и одновременная фотосъёмка с высокой точностью привязки.

В ZALA 421-16Ev2 применяется новый тип аккумуляторов, который позволил увеличить продолжительность полёта до 5 часов. Ранее поставляемые средства для БВС ZALA 421-16E: целевые нагрузки, катапульты, АКБ — имеют 100-процентную совместимость c новым типом беспилотника.

Первые комплексы с новыми беспилотниками ZALA 421-16Ev2 уже поставлены заказчикам. Летом 2018 года новые аппараты будут представлены широкой публике на специализированных выставках в России и за рубежом.