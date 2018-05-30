Добавить статью
Армия и Флот

Новую машину огневой поддержки «Нива"показали в Подмосковье

  •  © cdnimg.rg.ru

На состоявшемся в подмосковной Балашихе II научно-техническом форуме «День передовых технологий правоохранительных органов-2018» был продемонстрирован автомобиль огневой поддержки ВИС 29467. Это транспортное средство в передней своей части очень напоминает легендарную «Ладу» 4×4. На самом деле перед нами настоящий образец военной техники, максимально приспособленный к ведению боевых действий, к разведывательным и контртеррористическим операциям.

  •  © cdnimg.rg.ru

Автомобиль может комплектоваться различными вариантами вооружения. Например, автоматическим гранатометом АГС-17 или АГС-30, пулеметами «Печенег», «Утес» или «Корд».Без проблем размещаются противотанковые ракетные комплексы разных моделей. ВИС 29467 способен транспортировать 82-мм миномет с боекомплектом.

Для установки дымовых завес возможен монтаж специальной бортовой системы «Туча».

Длина — 4500 мм, ширина -1750 мм, высота -1850 мм.

Масса автомобиля в снаряженном состоянии достигает 1960 кг, грузоподъемность — 640 кг. Мощность двигателя — 95 л.с. Коробка передач — механическая, 5 скоростей вперед, 1 назад. Объем топливного бака — 42 л. Клиренс -240 мм. Максимальная скорость — 110 км/ч.

Опыт локальных конфликтов, в том числе продолжающиеся боевые действия в Сирии, демонстрируют необходимость такой высокомобильной и недорогой техники в подразделениях, выполняющих специальные задачи.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://rg.ru/2018/05/28/boevaia-niva-avtomobil-ognevoj-podderzhki-predstavili-v-podmoskove.html

Автоваз, Нива, машина огневой поддержки
  • Андрей Ганюшкин Андрей Ганюшкин
    30.05.1811:12:33

    Смотрится просто супер!

    А, что мешает запустить этот грузовичок в серию для наших аграриев?

    #1040623
    • Soviet Assault Soviet Assault
      30.05.1811:18:58

      То же самое хотел написать    

      #1040624
    • Вова-Н Вова-Н
      30.05.1811:21:31

      А, что мешает запустить этот грузовичок в серию для наших аграриев?

      А зачем она им? На рынке есть УАЗ который больше и по цене не дорог (749 тыр.)

      •  © uaz-business.ru

      #1040626
      • Slava Slava
        30.05.1811:24:11

        С одной стороны «да», с другой — конкуренция — тоже хорошо    

        #1040629
        • Вова-Н Вова-Н
          30.05.1811:33:58

          Хорошо конечно. Но затраты вряд ли отобьются.

          Сам то что выберешь Ниву с грузоподъёмностью в 600 кг или УАЗ в 1.5 тонны ?

          Я думаю ответ очевиден    

          #1040634
          • Нет аватара Ил-2
            30.05.1812:20:14

            Ну тут вопрос «кому что» — фермеру УАЗ, а охотнику или егерю например Нива.

            #1040655
          • Akimich Akimich
            30.05.1816:26:56

            Ниву за 400, но 600 кг или УАЗ за 750, но 1500 кг? Думаю, многие мелкие проголосуют за Ниву.

            А по теме. УАЗ «шахид-моюбиль» уже тоже есть. Даже, кажется, на вооружении. искать лень, но на СУН было.

            #1040734
            • Нет аватара siberia2012
              30.05.1820:05:43

              Нива в минималке стоит 470 т.р. Но безусловно 200-300 т. р. для сельского жителя существенная разница

              Отредактировано: siberia2012~20:06 30.05.18
              #1040799
          • Нет аватара Фант
            30.05.1821:39:47

            ну, если в кредит басмачам не сливать, то все окупится… и африка большая. теперь тойота будет в большой печали.   

            #1040839
      • Андрей Ганюшкин Андрей Ганюшкин
        30.05.1811:33:23

        Да вот я как-то больше Ниве доверяю в плане проходимости и надежности    )

        #1040633
        • Нет аватара Ил-2
          30.05.1812:19:17

          На самом деле Нива отработанный агрегат, а в нормальных руках еще и неубиваемый.

          #1040651
  • Нет аватара my.sdelanounas
    30.05.1820:46:56

    А что там за двигатель на 95 л.с.?

    #1040812
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,