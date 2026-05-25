Для обивки использован высококачественный материал российского производства толщиной 1,1-1,4 мм. Кожа прошла хромовое дубление, благодаря чему стала прочной, эластичной, устойчивой к истиранию, воздействию ГСМ и моющих средств. При этом материал сохранил гигиеничность и гипоаллергенные свойства. Дизайн сидений — оригинальный: центральная часть, боковая поддержка и вставки в подголовниках передних кресел выполнены из перфорированной кожи.

На спинках передних сидений есть тиснение с надписью NIVA Travel. Задние сиденья отделаны по тому же принципу, рассказали в пресс-службе АвтоВаз.

Кожаный салон доступен в комплектации «Техно» по цене от 1 909 000 рублей. В оснащение входят светодиодная оптика, кондиционер, обогрев лобового стекла и передних сидений, 17-дюймовые литые диски, мультимедиа с навигатором, парктроник и камера заднего вида с омывателем. Все автомобили семейства NIVA Travel оснащаются новым 1,8-литровым двигателем с улучшенными тяговыми характеристиками.

LADA NIVA Travel — компактный вместительный внедорожник с дорожным просветом 220 мм и постоянным полным приводом. Модель сочетает высокий комфорт, богатое оснащение и легендарную проходимость.