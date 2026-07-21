АвтоВАЗ начал выпуск обновлённой NIVA Legend. Внедорожник получил новый двигатель, оцинкованные панели кузова и водительскую подушку безопасности

Всего в конструкцию внесено более 350 изменений. Вместо старого мотора — 1,8-литровый двигатель от NIVA Travel. Он выдает 90 л.с. Крутящий момент — на 24 Н·м больше, чем у прежнего, и 80% его пика доступны уже с 1000 об/мин. Расход топлива снизился с 9,9 до 9 литров на 100 км в смешанном цикле.

Кузов получил оцинкованные детали — капот, крышу, заднюю дверь, панель радиатора и задок. Появилась фронтальная подушка безопасности для водителя, для этого переработали силовую структуру. Передние тормозные диски — вентилируемые, рассказали в АвтоВазе.

Рычаг КПП перенесли ближе к водителю и смонтировали через кулису. У раздаточной коробки — однорычажный механизм и третья точка опоры. Обновлены опоры силового агрегата, усилен кузов в месте крепления раздатки.

Также в списке изменений — салонный фильтр, центральный замок с единым ключом, новая система охлаждения, 16-дюймовые двухцветные диски.