Более 10 тысяч задач за три недели: АвтоВАЗ подвел итоги модернизации

© www.lada.ru

На АвтоВАЗе завершилась масштабная программа технического обслуживания и модернизации, которая традиционно проводилась во время единого корпоративного отпуска с 28 июля по 17 августа 2025 года. За три недели инженеры, техники и рабочие выполнили колоссальный объем работ — более 10 800 задач на сумму свыше 347 миллионов рублей. Эти мероприятия затронули все основные производства компании в Тольятти, а также дочерние предприятия «ПСА ВИС-Авто» в Воронеже и «ЛАДА-Ижевск».

Главной целью этой ежегодной кампании является не просто поддержание существующего оборудования, а планомерное повышение эффективности, качества и технологичности сборки автомобилей. Так, в цехе сварки новой LADA Iskra ручной труд при изготовлении пола кузова уступил место роботизированному комплексу, что значительно увеличило производительность участка. На линиях окраски LADA Granta и Iskra теперь работают новые современные окрасочные камеры и самые технологичные роботы для нанесения лака.

На производстве бестселлера LADA Granta внедрили автоматическую загрузку боковин кузова, что не только повысит эффективность, но и позволит экономить до 6 миллионов рублей ежегодно. Для будущего флагмана LADA Azimut в цехах сварки установили 23 новейших робота. На линии сборки провели работы, которые позволят оснащать автомобиль такими уникальными опциями, как панорамная крыша и колеса с пятиболтовым креплением. Параллельно велась подготовка к выпуску обновленного 1,8-литрового мотора для семейства LADA NIVA.

Особое внимание было уделено и легендарной LADA Niva. На ее конвейере заменили 1400 метров верхних и нижних секций пути, проведя капитальный ремонт напольного транспортера. Также модернизировали линии сварки и краско-приготовительное отделение, сообщили в АвтоВАЗ.

Кроме того, в рамках подготовки к старту контрактной сборки новой LADA Iskra в Санкт-Петербурге, АвтоВАЗ провел работы по подготовке и отгрузке первых сборочных комплектов на предприятие «Автозавод Санкт-Петербург».