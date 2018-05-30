Строительство депо «Руднёво» в Москве

Июнь 2017 года:



© Фото с сайта nashtransport.ru

Май 2018 года:



© Фото с сайта nashtransport.ru

Электродепо «Руднёво» строится для обслуживания составов Кожуховской линии Московского метрополитена. Строительство депо началось летом 2013 года. В настоящий момент завершается строительство 1-й очереди депо, которую планируется открыть в конце этого года, а также идёт строительство объектов 2-й очереди депо.





© Фото с сайта nashtransport.ru

Вид с противоположной стороны — в депо «Руднёво» будет разворотная петля для поездов:



© Фото с сайта nashtransport.ru

Обратите внимание — на путях строящегося депо стоит первая дрезина!





© Фото с сайта nashtransport.ru

Фото andrey72 с сайта nashtransport.ru