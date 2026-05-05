Парк Замоскворецкой линии московского метро увеличился на 96 вагонов серии «Москва-2026».

Теперь в парке этой линии 144 вагона новой серии. В сравнении с вагонами типа «Номерной», которые до начала обновления полностью составляли парк Замоскворецкой линии, вместимость одного состава увеличена примерно на 10%, а двери стали шире на 32%".

Все вагоны тщательно проверяются и проходят обкатку. Каждый поезд должен пройти не меньше 300 км без замечаний — только после этого он допускается к перевозке пассажиров.

С 2010 года доля современных поездов в столице выросла с 13 до 80%, а в 2030 году достигнет 90%. Ежегодно московский метрополитен получает в среднем больше 300 российских вагонов. В 2026-2027 гг. столичное метро получит свыше 700 вагонов, которые в том числе завершат скорое обновление Замоскворецкой линии.

Поезд «Москва-2026» стал технологическим продолжением поездов «Москва-2024». Он производится АО «Метровагонмаш» (ТМХ). Срок службы вагонов рассчитан на 31 год.