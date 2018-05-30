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Технопарки, ОЭЗ, кластеры, инкубаторы...

Вторая площадка технопарка «Иннополис» открыта в Татарстане

  •  © tatarstan.ru

Состоялось открытие технопарка на территории села Усады Лаишевского муниципального района, которая является второй площадкой ОЭЗ «Иннополис». Пока в 8-этажном здании технопарка площадью 12,4 тыс. кв. м, рассчитаном на 1260 человек расположилось только IT-сервисное отделение группы компаний «ICL Техно», которая разместила здесь 700 человек. Это направление ICL Services, которое занимается удаленным аутсорсингом и инфраструктурой заказчиков как в России так и за рубежом, предоставляя услуги таким крупным игрокам рынка, как «Леруа Мерлен», «Ашан», British Petroleum и др.

Строительство технопарка обошлось примерно в 700 млн рублей. Это третье здание на площадке в ОЭЗ «Иннополис Лаишево». Ранее в 2012-2013 годах на территории был построен завод промышленной электроники, а в 2013 году — инженерный центр.

  •  © img2.business-gazeta.ru

Планировка здания включает в себя площади общего пользования, расположенные на первом этаже, в том числе три трансформируемых конференц-зала, кафе, столовую, зоны отдыха.

  •  © img1.business-gazeta.ru

На 2-8-м этажах расположены офисные помещения формата open space. Есть дизель-генератор для случаев отключения электропитания. Здание работает в режиме 24/7.

  •  © img3.business-gazeta.ru

Рядом со зданием предусмотрено 342 парковочных места. Транспортную доступность обеспечивют как развитая сеть втомобильных дорог так и находящаяся в 250 метрах от площадки станция «Юбилейная» железной дороги.

  •  © img3.business-gazeta.ru
  •  © img1.business-gazeta.ru

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http://tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1211008.htm

Татарстан, технопарк, «Иннополис»
  • Нет аватара Strompok
    30.05.1819:51:54

    Вот только инноваций там особо нет. Пытаются административно это дело раскачать, но похоже, что не очень. Да и т.н. «технологические компании» туда не идут(

    Инородная культивация, по моим наблюдениям, затратна и неэффективна. Надо искать точки реального роста и в них внедряться. Только где же их взять?!

    Отредактировано: Strompok~19:54 30.05.18
    #1040795
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