Вторая площадка технопарка «Иннополис» открыта в Татарстане

Состоялось открытие технопарка на территории села Усады Лаишевского муниципального района, которая является второй площадкой ОЭЗ «Иннополис». Пока в 8-этажном здании технопарка площадью 12,4 тыс. кв. м, рассчитаном на 1260 человек расположилось только IT-сервисное отделение группы компаний «ICL Техно», которая разместила здесь 700 человек. Это направление ICL Services, которое занимается удаленным аутсорсингом и инфраструктурой заказчиков как в России так и за рубежом, предоставляя услуги таким крупным игрокам рынка, как «Леруа Мерлен», «Ашан», British Petroleum и др.

Строительство технопарка обошлось примерно в 700 млн рублей. Это третье здание на площадке в ОЭЗ «Иннополис Лаишево». Ранее в 2012-2013 годах на территории был построен завод промышленной электроники, а в 2013 году — инженерный центр.

Планировка здания включает в себя площади общего пользования, расположенные на первом этаже, в том числе три трансформируемых конференц-зала, кафе, столовую, зоны отдыха.

На 2-8-м этажах расположены офисные помещения формата open space. Есть дизель-генератор для случаев отключения электропитания. Здание работает в режиме 24/7.

Рядом со зданием предусмотрено 342 парковочных места. Транспортную доступность обеспечивют как развитая сеть втомобильных дорог так и находящаяся в 250 метрах от площадки станция «Юбилейная» железной дороги.