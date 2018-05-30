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Транспорт и логистика

В Москве завершилась замена составов метро в депо «Выхино»

  •  © Фото Андрея Перечицкого

В мае электродепо «Выхино» покинул последний состав из вагонов Еж-3/Ем-508Т, которые эксплуатировались в этом депо с середины 70-х годов прошлого века. Таким образом, «Выхино» стало первым электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным составами новой модели 81-765/766/767 «Москва» производства ОАО «Метровагонмаш».

Сейчас самые старые вагоны модели Еж-3/Ем-508Т остались только в электродепо «Планерное», но их активная замена начнётся только через несколько месяцев — в настоящее время Московский метрополитен получает составы «Москва» для Кожуховской, Калужско-Рижской и Филёвской линий.

Фото Андрея Перечицкого (kronos)

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767, Метровагонмаш
  • Нет аватара Захарка
    30.05.1820:07:59

    Наконец-то закончили «Ежей» гонять! Ура, товарищи!    

    #1040800
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1820:11:54

      Наконец-то закончили «Ежей» гонять!

      Пока парк составов Таганско-Краснопресненской линии обновлён наполовину, полная замена будет только в следующем году.

      #1040801
    • Нет аватара Clausson
      30.05.1821:34:24

      Наконец-то закончили «Ежей» гонять!

      Помню ехал как-то с немецкой делегацией в метро (так как опаздывать было нельзя, пересели в метро — обычная практика))) Они заметили табличку на вагоне «1968 год» и очень так одобрительно поднимали большие пальцы вверх. Типа круто: «старая школа», «умели тогда делать и до сих пор в приличном состоянии».

      #1040838
    • A S A S
      30.05.1822:30:49

      Там два депо.

      А Ежи отличные, зря ты так.

      #1040853
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    30.05.1821:56:38

    При всём уважении к Андрею сегодня я ехал по Таганско-Краснопресненской линии как раз через Выхино на абсолютном старье.   

    #1040844
    • A_SEVER A_SEVER
      30.05.1822:01:18

      ТКЛ обслуживают 2 депо — «Выхино» и «Планерное».

      В одном депо составы уже заменили, во втором ещё нет.

      #1040847
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