В Москве завершилась замена составов метро в депо «Выхино»





© Фото Андрея Перечицкого

В мае электродепо «Выхино» покинул последний состав из вагонов Еж-3/Ем-508Т, которые эксплуатировались в этом депо с середины 70-х годов прошлого века. Таким образом, «Выхино» стало первым электродепо Московского метрополитена, полностью укомплектованным составами новой модели 81-765/766/767 «Москва» производства ОАО «Метровагонмаш».

Сейчас самые старые вагоны модели Еж-3/Ем-508Т остались только в электродепо «Планерное», но их активная замена начнётся только через несколько месяцев — в настоящее время Московский метрополитен получает составы «Москва» для Кожуховской, Калужско-Рижской и Филёвской линий.

Фото Андрея Перечицкого (kronos)