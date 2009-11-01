В Зеленодольске спущен очередной «Грачонок»
Зеленодольский завод им. А.М. Горького в рабочем порядке спустил на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» с заводским номером 989. Это уже 17-й катер проекта 21980 для ВМФ России и одновременно 9-й «Грачонок», построенный в Зеленодольске.
Катера проекта 21980 постройки АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»:
№ 981 — заложен
№ 982 — заложен
№ 983 — заложен
№ 984 — заложен
№ 985 — заложен
№ 986 — заложен
№ 987 — заложен
№ 988 — заложен
№ 989 — заложен
Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 140 т.
Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.
Максимальная скорость хода: 23 узла
Дальность плавания: 200 миль.
Автономность: 5 суток.
Экипаж: 6 человек.
Вооружение:
одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ
один противодиверсионный гранатомёт ДП-64
один противодиверсионный гранатомёт ДП-65
четыре ПЗРК типа «Игла»
Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»
Архивное фото (катер с заводским № 983)
30.05.1821:05:13
30.05.1821:07:52
30.05.1821:08:41
30.05.1821:04:02
30.05.1821:06:47
30.05.1821:08:23 Конечно — в июле на парад, осенью передача флоту.
30.05.1821:14:00 что-то Эссена вспомнил.