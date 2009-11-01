В Зеленодольске спущен очередной «Грачонок»

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Зеленодольский завод им. А.М. Горького в рабочем порядке спустил на воду противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» с заводским номером 989. Это уже 17-й катер проекта 21980 для ВМФ России и одновременно 9-й «Грачонок», построенный в Зеленодольске.

Катера проекта 21980 постройки АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»:

№ 981 — заложен 08.02.08 — спущен 25.04.09 — передан 11.2009 «Нахимовец» (БФ)

№ 982 — заложен 07.05.10 — спущен 07.2011 — передан 10.2011 «Кадет» (ЧФ)

№ 983 — заложен 06.05.11 — спущен 16.06.12 — передан 14.11.12 «Суворовец» (ЧФ)

№ 984 — заложен 05.05.12 — спущен 04.2013 — передан 22.08.13 «Курсант-Кировец» (ЧФ)

№ 985 — заложен 27.07.12 — спущен ??.2013 — передан 15.10.13 «Юнармеец Каспия» (КФ)

№ 986 — заложен 07.05.13 — спущен ??.2014 — передан 22.08.14 «Юнармеец Крыма» (ЧФ)

№ 987 — заложен 27.07.13 — спущен ??.2014 — передан 09.10.14 «Кинель» (ЧФ)

№ 988 — заложен 12.01.15 — спущен ??.2017 — передан 16.09.17 «П-433» (ЧФ)

№ 989 — заложен 07.05.15 — спущен ??.2018

№ 990 — в постройке

Катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и ближних подходах к ним, а также для оказания содействия Пограничной службе РФ при решении задач охраны государственной границы России. Проект катера разработан КБ «Вымпел» (Нижний Новгород).

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 140 т.

Главные размерения: длина — 31 м, ширина — 7.4 м, осадка — 1.8 м.

Максимальная скорость хода: 23 узла

Дальность плавания: 200 миль.

Автономность: 5 суток.

Экипаж: 6 человек.

Вооружение:

одна 14.5-мм пулемётная установка МТПУ

один противодиверсионный гранатомёт ДП-64

один противодиверсионный гранатомёт ДП-65

четыре ПЗРК типа «Игла»

Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС «Кальмар», ОГАС «Анапа»

Архивное фото (катер с заводским № 983)