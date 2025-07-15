На базе КМЗ в Петербурге открылся центр производства морских дронов

Единый центр по производству морских дронов открыли на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).

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Ведется одновременно несколько проектов по поставкам морских дронов для гражданских целей. Это работа с администрациями, МЧС и Ространснадзором для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Центр уже открыт и активно производит продукцию.

В центре есть испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных, а также крытый бассейн необходимых размеров, позволяющий проводить испытания в любой сезон, новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и другого оборудования.

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