На базе КМЗ в Петербурге открылся центр производства морских дронов
Единый центр по производству морских дронов открыли на базе военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машиностроительный завод» (Ленинградская область).
Ведется одновременно несколько проектов по поставкам морских дронов для гражданских целей. Это работа с администрациями, МЧС и Ространснадзором для обеспечения безэкипажной эксплуатации, контроля, надзора и выявления нарушений на водных объектах. Центр уже открыт и активно производит продукцию.
В центре есть испытательный комплекс, позволяющий проводить проверку всех систем управления и передачи данных, а также крытый бассейн необходимых размеров, позволяющий проводить испытания в любой сезон, новый цех сборки и формовки корпусных изделий, цех по производству энергетических установок и другого оборудования.
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