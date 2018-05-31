Производство топливных брикет из отходов леспрома запущено в Иркутской области

ООО «Лесная технологическая компания» (ЛТК) запустило производство древесноугольных брикет из отходов лесопиления по инновационной технологии в Качугском районе Иркутской области.

Реализация проекта началась в 2017 году. На полную мощность предприятие планирует выйти в 2022 году, когда объем производства составит 10 тыс. тонн в год. Планируемый объем реализации продукции в денежном выражении — 250 млн рублей в год.

Производимый древесный уголь может использоваться как в металлургии, так и в быту населением", — отмечается в сообщении.

Разработанная ЛТК технология позволяет перерабатывать 100% объема древесных отходов и при этом получать уголь с высокой плотностью, с большой реакционной способностью и температурой горения.

До 2022 года ЛТК на предприятии в Качуге планирует создать 250 новых рабочих мест.

Качугский район находится в верховьях реки Лены, в райцентре расположен первый от истока Лены речной порт. Около 90% территории покрывают леса, в основном кедр и лиственница. Основа экономики — лесозаготовка и сельское хозяйство. Население 17 тыс. человек.

http://irkobl.ru/news/363980/