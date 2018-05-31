ЗРПК «Панцирь» в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» на берегу Финского залива.
Фото с сайта skyscrapercity.com
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Санкт-Петербург. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» на берегу Финского залива.
Фото с сайта skyscrapercity.com
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