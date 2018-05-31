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Фотофакты

ЗРПК «Панцирь» в Санкт-Петербурге

  •  © Фото с сайта skyscrapercity.com

Санкт-Петербург. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» на берегу Финского залива.

Фото с сайта skyscrapercity.com

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Санкт-Петербург, «Панцирь»
  • Vikont Vikont
    31.05.1818:21:22

    Охранять ЧМ по футболу будет?

    #1041115
    • A_SEVER A_SEVER
      31.05.1818:23:01

      Охранять ЧМ по футболу будет?
      Да. Заодно строящийся линейный корабль «Полтава» с воздуха прикроют!    

      Отредактировано: A_SEVER~18:50 31.05.18
      #1041116
  • юрич юрич
    31.05.1821:37:00

    старый добрый Газ 66 в деле. Видать в пару к «Надежде» выкатили )

    Радуют и кабинки одиночного плавания синего цвета. Это совсем роскошь ))

    Отредактировано: юрич~21:39 31.05.18
    #1041194
    • misha12 misha12
      31.05.1821:43:06

      Кабинки возможно яхт-клуба   

      #1041199
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