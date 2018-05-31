Большой гидрографический катер проекта 19920 заложен на Окской судоверфи

В Нижегородской области в городе Навашино на «Окской судоверфи» сегодня в торжественной обстановке был заложен большой катер проекта 19920 для гидрографической службы ВМФ России, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

В военном ведомстве также добавили, что приказом главкома ВМФ России адмирала Владимира Королёва катеру присвоено наименование «Александр Макорта» в честь известного советского и российского гидрографа контр-адмирала Макорта Александра Павловича.

Большие гидрографические катера проекта 19920 «Баклан» разработаны в городе Нижний Новгород на ОАО «Конструкторское бюро «Вымпел» для замены и расширения возможностей устаревших БГК Гидрографической службы в рядах военно-морского флота РФ.

Катера служат для обеспечения боевой и повседневной деятельности кораблей, частей береговых войск, военно-морских баз и полигонов. Могут нести флаг гидрографической службы Военно-Морского Флота РФ или флаг поисково-спасательных судов Военно-Морского Флота РФ. Суда данного проекта обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ.

Водоизмещение — 320 т (полное); Длина — 36,41 м; Ширина — 7,6 м; Осадка — 2,0 м; Скорость хода — 11,5 уз.; Дальность плавания — 1000 миль; Автономность плавания — 10 суток; Экипаж — 11 человек