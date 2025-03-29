Морспасслужба приняла в состав флота арктический буксир-спасатель проекта NE025 «Печак»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Морская спасательная служба приняла в состав своего флота четвертый арктический буксир-спасатель проекта NE025 «Печак». Накануне приемочная комиссия в порту Петропавловск-Камчатский подписала приемо-сдаточные акты, сообщила пресс-служба заказчика.
Накануне, «Печак» успешно совершил контрольный выход в акватории Авачинской бухты, подтвердив работоспособность всех систем и оборудования. По результатам испытаний и приемки «Печак» подтвердил заложенный класс — KM Arc4 (hull, machinery) R1 AUT3 FF3WS Tug.
Напомним, строительство серии буксирно-спасательных судов проекта NE025 ведется на Окской судоверфи в рамках реализации плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь».
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