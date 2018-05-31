Новые проекты в мясном животноводстве

В стране широко известна продукция Агрохолдинга «Мираторг», который является безусловным лидером мясного животноводства. В 2017 году предприятия холдинга произвели 82 тыс. тонн говядины. На новом специализированном комплексе в Курской области в 2017 году произведено 2,5 тыс. тонн телятины в живом весе, план на 2018 год — 7,8 тыс. тонн розовой телятины. Однако скоро «Мираторгу» возможно придётся потесниться.

1. В октябре прошлого года строительство животноводческого комплекса по выращиванию и откорму телят начала воронежская группа «Заречное». Реализация проекта позволит производить до 42,5 тыс. бычков в год. Их планируется приобретать у молочных хозяйств. «Таким образом производители молока избавят себя от издержек по вынужденному содержанию скота», — отмечается в сообщении. Кроме того, в 2017 году «Заречное» приобрело предприятия группы «Стивенсон-Спутник», которая реализовывала в регионе проекты по разведению чистопородного крупного рогатого скота мясного направления абердин-ангусской породы. «Заречное» обещает сохранить направление деятельности приобретенных компаний.

Если «Заречное» давно уже занимается мясным животноводством, то для «АгроПромкомплектации» это новая ниша.

2. Группа «АгроПромкомплектация» планирует создать в Тверской области ферму КРС мясного направления. Как говорится в сообщении компании, на первом этапе объект будет рассчитан на единовременное содержание 250 бычков голштинской породы. В дальнейшем возможно расширение проекта. «Это будет первый опыт, на основе которого будет приниматься решение о дальнейшем развитии», — рассказал представитель компании.

Сейчас для реализации проекта идет реконструкция производственной площадки. «Развитие мясного направления животноводства — вполне логичный и своевременный шаг, — рассказывает руководитель департамента молочного и мясного животноводства „АгроПромкомплектации“ Александр Сайков. — Как известно, свиноводство и молочное скотоводство были основой деятельности животноводческих предприятий группы. Теперь мы открываем дополнительное направление — будем выращивать бычков для производства мяса». Комплектовать ферму предполагается собственным поголовьем с молочных ферм в Верханово и Ручьях, рассчитанных, как говорится на сайте компании, на содержание 5,5 и 6 тыс. голов КРС. Планируемый объем инвестиций в мясное скотоводство компания не называет.

3. За май племенное стадо «Владимирского стандарта» практически удвоилось. Масштабный проект одного из мясокомбинатов Владимирской области — разведение коров шотландской породы Абердин-ангус — вошел в новую стадию: 30 мая отелившиеся коровки с телятами были выпущены на вольный выпас, за май племенное стадо практически удвоилось.

О знаковом для «Владимирского стандарта» событии — выпуске отелившихся коровок с телятами на «вольные хлеба» рассказал вице-президент мясокомбината Павел Антов. Напомним, под проект разведения во Владимирской области коров шотландской породы Тысячу нетелей ангусов — беременных безрогих коровок — завезли на владимирскую землю в октябре прошлого года.

Эта мясная порода крупного рогатого скота родом из шотландских графств Абердин и Ангус наиболее распространена в США, Канаде, Аргентине, Новой Зеландии, Австралии и Англии. Животные отличаются тем, что могут содержаться на открытом воздухе, даже в самые сильные морозы. Ангусов называют полудикими коровами, потому что они круглый год содержатся на пастбищах на вольном выпасе и практически не контактируют с человеком.

Проект «приземлили» на выкупленных площадях бывшего колхоза «Рассвет» в районе села Григорьево в Гусь-Хрустальном районе. Коровки успешно адаптировались в новых условиях, они перезимовали в продуваемых коровниках, с конца апреля начали давать приплод. По словам Павла Антова, на сегодняшний момент племенное стадо увеличилось на 870 телят. И вчера коровок с потомством впервые выпустили на подготовленные поля, где они будут пастись круглогодично. Руководитель предприятия рассказывает, что сейчас вокруг Григорьево — настоящая сельская пастораль.

«Зеленая изумрудная трава, черненькие коровы с телятками. Это то, что мы подтверждаем делами наши все обещания, идем в агропромышленный комплекс. Осенью уже будет сдан убойный цех по индюшке и курице, который мы строим в Камешково, уже запущены сомы африканские или радужные в Радужном, и вот отелились телки наши практически все уже. И это такой агропромышленный проект, который позволит и „Владимирскому стандарту“, и Владимирской области чувствовать себя в продовольственной безопасности. Денежки мы не вывозим ни в Канны, ни в Европу, мы их закапываем в нашу любимую владимирскую землю, чтобы она расцветала, чтобы имела собственные продукты, экологические и вкусные», — заявляет Павел Антов.

Племенное стадо ангусов составит 2 тысячи голов. За коровками наблюдают с помощью квадрокоптера, сейчас животные держатся группами на поле в 150 га. Специалисты говорят, что такую территорию стадо съедает за 5-7 дней, потом коров перегонят на следующее поле и так далее. «Мигрирующие» ангусы будут круглый год пастись на воле.

Кроме того, подготовлены так называемые федлоты — специальные площадки для выпаса бычков, предприятие планирует сформировать стадо в 1200 голов. Бычков будут выращивать на стейки — мраморную говядину от «Владимирского стандарта» владимирцы смогут попробовать уже в следующем году, как и индюшек из Камешково.

Для проекта по выращиванию племенных коров предприятие набрало штат в 40 человек — это как местные жители, так и приезжие специалисты, знакомые с технологией. В Григорьево строят убойный цех, уже сделали лабораторию, ведется компьютерное наблюдение за полями.

«Люди окрестных деревень просто счастливы, что их край не заброшен, что они пригодятся в этом проекте. И прямо оживают, потому что видят, что мы ремонтируем клуб, передаем его на баланс районной администрации, потому что он уже разваливался. Мы отремонтировали там некоторые здания. И приводим в порядок поля — это самое главное. Ну, хватит уже болтать, а то все только говорят о сельском хозяйстве, а мы привели в порядок уже 3 тысячи гектаров», — рассказывает Павел Антов.

https://zebra-tv.ru/novos.../biznes/udvoenie-angusov/