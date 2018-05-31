Ford Sollers начал выпуск обновленного кроссовера Ford EcoSport на заводе в Татарстане

Компания Ford Sollers запустила серийное производство нового кроссовера Ford EcoSport в России.

Компактный кроссовер будет выпускаться на заводе компании в Набережных Челнах по технологии полного цикла, предусматривающей сварку и окраску кузовов, а также контроль качества и тестирование готовой продукции. Первым с конвейера российского завода сошел Ford EcoSport синего цвета Deep Impact Blue в максимальной комплектации Titanium Plus с 2-литровым двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода

Перед запуском российского производства Ford EcoSport адаптировали для рынка страны. Машина получила полный «зимний пакет», дополнительный USB-разъем в потолочной консоли и возможность эксплуатации на бензине марки «АИ-92». Для нового Ford EcoSport дополнительно русифицировали навигационную систему, увеличили до 4,5 л емкость бачка омывающей жидкости, на автомобиле появились веерные форсунки стеклоомывателей с подогревом.

Новый кроссовер получил другой интерьер с переработанной передней панелью и более широкими креслами. Обновленная гамма силовых агрегатов включает новый двигатель объемом 1,5 л (123 лошадиные силы), модернизированный двигатель объемом 2 л (148 лошадиные силы), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач. Впервые на российском рынке будет доступна версия с полным приводом и автоматической коробкой передач.

По данным компании, продажи кроссоверов в России непрерывно растут, и в настоящее время к этому классу относится каждый третий автомобиль, проданный в стране. В первом квартале 2018 года продажи кроссоверов и внедорожников Ford (линейка представлена моделями Ford EcoSport, Ford Kuga и Ford Explorer) выросли на 36% по отношению к аналогичному периоду прошло года.

Совместное предприятие Ford Sollers образовано в октябре 2011 года Ford Motor Company и Sollers при равном участии сторон. Предприяти

в Набережных Челнах, а также Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Transit в Елабуге.