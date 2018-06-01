Завод по производству стальных бочек Greif открылся в Индустриальном парке Ворсино

Компания Грайф запустила новый завод в Калужской области.

На протяжении 25 лет работы Грайф на российском рынке, компания активно развиваемся вместе с нашими заказчиками и прилагает максимальные усилия для удовлетворения растущего спроса на стальные бочки. Новый завод станет седьмым производством бочек Greif в России. Он расположен в Калужской области, в индустриальном парке Ворсино. Производство размещено на 6000 кв. метров, создано 50 рабочих мест. Выбор локализации завода в Центральном регионе России обусловлен выгодным географическим расположением в Московском транспортном узле и близостью к ключевым заказчикам. На заводе установлена автоматизированная линия мощностью 2 млн. бочек в год с минимальным использованием ручных операций в производственном процессе, способная удовлетворить все самые взыскательные запросы в кратчайшие сроки.

Также в первой половине 2019 года на предприятии в Ворсино будет запущена вторая (после Казани) линия Greif по производству кубовых емкостей IBC GCUBE. Для заказчиков это обеспечит синергетический эффект за счет расширения спецификаций производимой упаковки и возможности комбинированных поставок с одного предприятия.

Greif Inc. является мировым лидером в области производства промышленной упаковки. Компания производит широкий ассортимент упаковки из металлов, полимеров, бумаги и картона, а также предоставляет услуги по смешению, фасовке и упаковке химической продукции для различных отраслей промышленности.

В России расположены 8 производственных площадок, где производятся такие виды промышленной упаковки как стальные бочки, еврокубы, кловертейнеры, поликарбонатные бутыли для воды и др.