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Детские сады и школы

В Хабаровске открыт лицей «Звёздный» рассчитанный на 800 мест

  •  © khabkrai.ru

В Хабароыском микрорайоне «Ореховая сопка» открылся лицей «Звездный», рассчитанный на 800 учащихся. Общая площадь четырехэтажного лицея — более 16 тысяч квадратных метров. Здесь будут углубленно изучать физику, химию, математику, астрономию, биологию и иностранные языки. Светлые просторные классы, лаборатории, библиотечный ресурсный центр, стадион с дорожками профессионального уровня, школьное телевидение, локальная компьютерная сеть и даже собственная электрическая подстанция — все это к услугам будущих лицеистов. В школе два спортзала — для командных видов спорта и гимнастики, а также скалодром.

Общеобразовательное учреждение было построено в рекордные сроки — всего за один год в рамках федеральной программы «Учёба в одну смену». Строительные и отделочные работы велись практически круглосуточно. Средства, около 1 миллиард рублей, были выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Попасть в лицей можно будет только по пропуску — на входе турникеты. В школе установлены специальные автоматы, которые показывают сегодняшнее меню столовой и расписание ученика. Кстати, начальная школа тут отделена от средней. В «Звездном» мальчишки и девчонки будут заниматься робототехникой и даже получат основы знаний по космической связи. Свою работу школа начнет 1 сентября.

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Хабаровский край, школа
  • Нет аватара termometrix
    01.06.1813:57:11

       

    #1041430
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    01.06.1814:21:21

    вспомнил как бжезинский рассуждал ,приводя пример Хабаровска, что Россия отстала лет на 150, поэтому расчленение типа неизбежно и уже мечтал чего кому достанется ,сука …

    Микрорайон супер ,побольше таких !   

    #1041443
    • Нет аватара termometrix
      01.06.1814:31:42

      вспомнил как бжезинский рассуждал ,приводя пример Хабаровска

      Ученный,который рассуждает витринно,внешно и поверхностно,не ученный.

      Причины разных витрин жизни в разных странах:

      -------

       https://en.wikipedia.org/...ountries_by_external_debt  / делим на душу населения и на кв.км площади страны и добавляем климатический коэффициент

      А эти товарищи недостижимы…70,3 трлн долл здорово и 750 млрд бюджетный дефицит…

       http://www.usdebtclock.org/ 

      Зы.Ну как мы сравниваться с такими как Бжезинский,они гении,гении витринного мышления.

      Отредактировано: termometrix~15:07 01.06.18
      #1041448
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