В Хабаровске открыт лицей «Звёздный» рассчитанный на 800 мест

В Хабароыском микрорайоне «Ореховая сопка» открылся лицей «Звездный», рассчитанный на 800 учащихся. Общая площадь четырехэтажного лицея — более 16 тысяч квадратных метров. Здесь будут углубленно изучать физику, химию, математику, астрономию, биологию и иностранные языки. Светлые просторные классы, лаборатории, библиотечный ресурсный центр, стадион с дорожками профессионального уровня, школьное телевидение, локальная компьютерная сеть и даже собственная электрическая подстанция — все это к услугам будущих лицеистов. В школе два спортзала — для командных видов спорта и гимнастики, а также скалодром.

Общеобразовательное учреждение было построено в рекордные сроки — всего за один год в рамках федеральной программы «Учёба в одну смену». Строительные и отделочные работы велись практически круглосуточно. Средства, около 1 миллиард рублей, были выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов.

Попасть в лицей можно будет только по пропуску — на входе турникеты. В школе установлены специальные автоматы, которые показывают сегодняшнее меню столовой и расписание ученика. Кстати, начальная школа тут отделена от средней. В «Звездном» мальчишки и девчонки будут заниматься робототехникой и даже получат основы знаний по космической связи. Свою работу школа начнет 1 сентября.