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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Открыта первая очередь крупнейшего в Томской области комплекса по переработке мяса

  •  © www.riatomsk.ru

Первая очередь мясоперерабатывающего комплекса запущена сельхозкооперативом «Каргалинский» в селе Каргала Шегарского района. Два современных убойных отделения позволят предприятию ежегодно производить убой 7,2 тысячи голов крупного рогатого скота и 90 тысяч свиней в год. Новое производство будет перерабатывать до 13 тысяч тонн мяса в год. Стоимость проекта — 121 млн рублей, господдержка составила 22,5 млн рублей.

Цех это первый этап строительства большого мясоперерабатывающего комплекса, куда в дальнейшем войдет отделение по доращиванию скота на 2600 голов, цех с полным комплексном мясопереработки — от полутуш до мясных консервов, гаражный блок, общежитие для сотрудников, а также собственный магазин. Общая стоимость проекта — порядка 450 млн рублей.

После запуска всех производственных площадок СППК «Каргалинский» станет одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий региона.

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https://www.riatomsk.ru/article/20180601/ceh-pererabotki-myasa-otkrilsya-v-kargale-tomskoj-oblasti/

Томская область, мясопереработка, сельское хозяйство
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