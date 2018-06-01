Открыта первая очередь крупнейшего в Томской области комплекса по переработке мяса

Первая очередь мясоперерабатывающего комплекса запущена сельхозкооперативом «Каргалинский» в селе Каргала Шегарского района. Два современных убойных отделения позволят предприятию ежегодно производить убой 7,2 тысячи голов крупного рогатого скота и 90 тысяч свиней в год. Новое производство будет перерабатывать до 13 тысяч тонн мяса в год. Стоимость проекта — 121 млн рублей, господдержка составила 22,5 млн рублей.

Цех это первый этап строительства большого мясоперерабатывающего комплекса, куда в дальнейшем войдет отделение по доращиванию скота на 2600 голов, цех с полным комплексном мясопереработки — от полутуш до мясных консервов, гаражный блок, общежитие для сотрудников, а также собственный магазин. Общая стоимость проекта — порядка 450 млн рублей.

После запуска всех производственных площадок СППК «Каргалинский» станет одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий региона.