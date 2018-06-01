В Санкт-Петербурге открыты 4 детских сада в общей сложности на 630 мест

Детский сад на 80 мест открыт в жилом комплексе Ultra City по адресу Комендантский проспект, 60. Регулярные занятия в садике начнутся с нового учебного года, но к приему детей здесь всё готово. Вся необходимая мебель, оборудование для музыкального и спортивного залов, пищеблока и прачечной, даже игрушки и дидактические пособия были приобретены компанией Северный город и безвозмездно переданы городу.

Кроме того:

Открыт детский сад на 250 мест по адресу Парашютная улица, 61, корпус 2.

Открыт детский сад на 190 мест по адресу проспект Королева, 72, корпус 1.

Открыт детский сад № 65 на 110 мест с бассейном по адресу проспекте Королева, 57, корпус 2.