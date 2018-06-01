ООО «ПитерЭнергоМаш» запустило производство щитов постоянного тока (ЩПТ) в том числе шкафов оперативного постоянного тока. Линейка новой продукции электротехнического производства"ПитерЭнергоМаш" будет представлена шкафами оперативного тока на постоянном и переменном напряжении.

Оборудование используется на объектах электроэнергетики, газонефтедобычи, нефтепереработки,различных отраслей промышленности. Шкафы оперативного постоянного тока (ШОТ) предприятие устанавливает для питания цепей РЗА распределительных устройств в модульных и мобильных подстанциях собственного производства.

Шкаф оперативного постоянного тока сконструирован на базе транзисторных выпрямительных модулей,которые позволяют набрать необходимую мощность из нескольких меньших по мощности единиц и обеспечить резервирование по схеме N+1. В случае выхода из строя одного из модулей система остается в работе и позволяет осуществить «горячую» замену неисправного модуля. Такой подход позволяет реализовать дополнительное резервирование системы без резервного зарядно выпрямительного устройства (ЗВУ), что дает выигрыш в стоимости установки до 60%. Также,использование транзисторных выпрямительных модулей в сочетании с необслуживаемыми аккумуляторными батареями позволяет значительно уменьшить габаритные размеры установки.