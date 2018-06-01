В Волгограде открыли новую набережную возле стадиона «Волгоград Арена»

Новая набережная стала частью большой прогулочной зоны возле Мамаева кургана и «Волгоград Арены». Здесь расположатся и смотровые площадки, на одной из них установлен созданный волгоградским художником-монументалистом Евгением Павлюченко арт-объект «Волна», и пляжная зона, и спуски к воде, и велодорожки. Изюминкой нового городского фасада, открывающегося во всей красе со стороны реки, стала декоративная подсветка моста через Волгу — в сочетании с внешним освещением стадиона создается единая композиция.

Строительство новой набережной было бы невозможно без укрепления берега реки Волги — масштабные работы начались еще в 2015 году. На подготовительном этапе глава региона поставил задачу учесть пожелания жителей. Комплексный подход к развитию территорий, реализация инфраструктурных проектов — приоритеты долгосрочной стратегии Волгоградской области, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году.

Стоимость проекта составила около трех миллиардов рублей. Инженерные сооружения возведены в рекордные сроки — всего за два года специалистам удалось укрепить почти три километра береговой линии. До этого последний раз такие работы в Волгограде проводились в 1974 году.