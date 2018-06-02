Уникальный «робот-атомщик» от Росатома

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Манипулятор построен на основе антропоморфных захватов с копирующей системой управления, что дает возможность бережной сортировки нестандартных или хрупких РАО, а также использование общепромышленного ручного инструмента для демонтажа оборудования в высоких радиационных полях.

Использование гидромеханической схемы позволяет выполнять работы также и в жидкой среде.