Уникальный «робот-атомщик» от Росатома
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/grakyFxVm9M
Манипулятор построен на основе антропоморфных захватов с копирующей системой управления, что дает возможность бережной сортировки нестандартных или хрупких РАО, а также использование общепромышленного ручного инструмента для демонтажа оборудования в высоких радиационных полях.
Использование гидромеханической схемы позволяет выполнять работы также и в жидкой среде.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!