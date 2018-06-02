Добавить статью
Видеоблог

Уникальный «робот-атомщик» от Росатома

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/grakyFxVm9M

Манипулятор построен на основе антропоморфных захватов с копирующей системой управления, что дает возможность бережной сортировки нестандартных или хрупких РАО, а также использование общепромышленного ручного инструмента для демонтажа оборудования в высоких радиационных полях.

Использование гидромеханической схемы позволяет выполнять работы также и в жидкой среде.

  •  © rosrao.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
http://rosrao.ru/deyatelnost/texnicheskij-potenczial/robotizirovannaya-texnika.html

Росатом, робототехника
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,