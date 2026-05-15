Участникам выставки показали сварочные комплексы, промышленные роботы для полировки и шлифовки, а также настольные роботы для работы в ограниченном пространстве.

15 мая 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) завершилась Международная выставка «Металлообработка-2026» — ключевое событие в сфере станкостроения и металлообрабатывающей промышленности. Мероприятие традиционно прошло при поддержке Минпромторга России.

Отраслевой интегратор по робототехнике ООО «АтомИнтелМаш» (входит в АО «Росатом Сервис», Электроэнергетический дивизион «Росатома») представил комплексные решения для роботизации производств, отвечающие требованиям обеспечения критической инфраструктуры и стратегических отраслей промышленности.

На стенде компании можно было увидеть интеллектуальный сварочный комплекс на линейном треке с повышением производительности на 50% и снижением себестоимости на 30%, робот полировки и шлифовки с позиционером для обработки высокоточных компонентов, роботизированный комплекс загрузки и выгрузки станков с числовым программным управлением для автономного функционирования 24/7, а также интерактивную демонстрационную зону с настольным роботом для покраски, сварки и упаковки в условиях ограниченного пространства.

Робототехнические комплексы спроектированы с учетом требований высокотехнологичных отраслей и обеспечивают минимизацию человеческого фактора, работу без перерывов и повышение стабильности критических процессов. Каждое решение прошло комплекс испытаний и успешно интегрировано в производственные линии на российских предприятиях.

«Всё, что мы представляем на выставке — готовые промышленные системы, соответствующие требованиям высокотехнологичных отраслей, которые можно внедрять на предприятиях здесь и сейчас. Автоматизация производственных линий позволяет кратно увеличить выпуск продукции без пропорционального роста затрат и обеспечить стабильное качество в круглосуточном режиме. Именно такие практические результаты становятся фундаментом технологического суверенитета. При этом мы масштабируем положительный эффект и тиражируем успешные решения через формирование сети доверенных интеграторов: открываем партнёрам доступ к стратегическим проектам Госкорпорации „Росатом“, передаём экспертизу и обеспечиваем поддержку на всех этапах внедрения», — отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов.

В сессии «Масштабирование промышленной робототехники: от успешных кейсов внедрения к новым возможностям рынка» принял участие коммерческий директор ООО «АтомИнтелМаш» Александр Петров. Участники дискуссии обсудили, нужна ли национальная сеть рынку робототехники в России.

«В России в настоящее время работает 300-400 системных интеграторов, в Германии — более 1000, а в Китае — свыше 5000. При этом 70% российских интеграторов сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Это не рыночная проблема, это инфраструктурная. При этом инфраструктуру рынок сам не построит — эта задача лежит на государстве и бизнесе. Поэтому национальная сеть определенно нужна», — отметил Александр Петров.

Также 14 мая на площадке выставки для широкой аудитории был проведен совместный семинар ООО «АтомИнтелМаш» и Горнорудного дивизиона «Росатом» на тему «Робототехника в экстремальных условиях». Участники семинара представили опыт практического применения промышленных манипуляторов и роботов в стратегических отраслях, осветили актуальные аспекты роботизации в условиях радиации и загрязнения, включая работу с радиоактивными материалами и отработанным ядерным топливом, операции в опасных зонах без участия персонала, дезактивацию и утилизацию опасных отходов, обслуживание оборудования в защищенных зонах и др.