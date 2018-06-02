«Оренбургский радиатор» поставил новую продукцию для компании «Ростсельмаш»

ООО «Оренбургский радиатор» (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) изготовило новый алюминиевый блок радиаторов Т-780 Б для компании «Ростсельмаш». Весь спектр предусмотренных испытаний изделием успешно пройден, результатом чего стало согласование к конвейерной поставке.

Блок радиаторов, изготовленный по алюминиевой технологии брускового типа Plate&Bar, заменит импортный аналог, используемый на зерноуборочном комбайне TORUM 780/750. Особенностью данного изделия является наличие 4-х секций, скомпонованных по фронтальной схеме, — секция для системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, секция для охлаждения наддувочного воздуха, масляная секция для гидротрансмиссии комбайна и масляная секция гидравлики. Новый блок радиаторов имеет достаточно большие габаритные размеры 1430 на 1444 мм.

«Опытные образцы нового блока успешно прошли стендовые и эксплуатационные испытания у заказчика, и изделие согласовано к конвейерной поставке. На сегодняшний день для компании „Ростсельмаш“ мы производим порядка 7 000 единиц радиаторной продукции в год. В ближайшей перспективе и в течение года у нас запланирована отгрузка нескольких партий новых блоков радиаторов для одного из самых высокопроизводительных в мире роторных зерноуборочных комбайнов TORUM 780/750», — рассказал коммерческий директор «Оренбургского радиатора» Александр Геранькин.

По словам представителя компании «Ростсельмаш», поставка новых алюминиевых блоков радиаторов станет хорошим продолжением совместного сотрудничества.