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Фотофакты

Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

  •  © twitter.com

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с международной космической станции.

«Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста ) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — написал космонавт у себя в Twitter.

Накануне Шкаплеров передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.

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https://twitter.com/Anton_Astrey/status/1002913576301015041/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.mail.ru%2Fsociety%2F33666175%2F

МКС, Крымский мост
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