Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с международной космической станции.
«Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста ) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — написал космонавт у себя в Twitter.
Накануне Шкаплеров передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.
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