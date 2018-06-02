Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографию Крымского моста, сделанную с международной космической станции.

«Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства @Krymsky_bridge (Крымского моста ) из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», — написал космонавт у себя в Twitter.

Накануне Шкаплеров передал командование МКС американцу Эндрю Фойстелу.