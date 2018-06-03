Ход строительства новой железнодорожной линии в обход Краснодара. Вид с воздуха

Обход Краснодарского узла — это двухпутная электрифицированная железнодорожная линия протяженностью 69,8 км, которая строится от станции Козырьки в районе Кореновска до новой станции Гречаная в районе Тимашевска. Проектом также предусмотрено строительство новых станций и возведение искусственных сооружений — железнодорожных мостов, путепроводов и проездов для сельхозтехники. Проектирование обхода Краснодарского железнодорожного узла началось в 2013 году, строительство — в 2017 году.

После ввода обхода в эксплуатацию транзитный грузопоток будет выведен с линии, ведущей через Краснодар, на участок Тимашевская — Крымская, что значительно улучшит транспортную ситуацию в краевой столице.

Строительство железнодорожного обхода Краснодара является частью проекта развития и обновления железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, который предусматривает комплексную реконструкцию участка Максим Горький — Котельниково — Тихорецкая — Крымская, а также строительство на Таманском полуострове вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и обновление устройств электроснабжения. Цель проекта — обеспечение вывоза дополнительных 59,8 млн тонн грузов на ближних и дальних подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Согласно прогнозу, к 2020 году объемы перевозок грузов железнодорожным транспортом через порты Азово-Черноморского бассейна увеличатся до 125 млн тонн. В результате строительства к 2020 году направление от Приволжской железной дороги до портов Таманского полуострова станет полностью двухпутным и электрифицированным.