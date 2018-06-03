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Строительство круизного лайнера «Пётр Великий» на судостроительном заводе «Лотос»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nARl757WHLUНовый видеорепортаж с судостроительного завода «Лотос» (г. Нариманов, Астраханская область) о строительстве корпуса круизного лайнера «Пётр Великий» проекта PV300VD.

В качестве бонуса — видео испытаний средств спасения на танкере «Академик Пашин"

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rP14a1bSa4Y

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https://www.youtube.com/watch?v=nARl757WHLU

Астраханская область, Нариманов, Лотос, PV300VD
  • A_SEVER A_SEVER
    03.06.1815:27:16

    сформирован корпус круизного лайнера
    Ещё не полностью:
    •  © Фото из открытых источников

    #1041944
    • Katamaran Katamaran
      03.06.1815:32:07

      Выдержка из интервью в заголовке.

      #1041946
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    03.06.1817:09:40

    года 3-4 назад широко обсуждалась инфа о массовой скупке региональных ресурсов из-за рубежа, потом как-то заглохло, а теперь удивляемся откуда слухи про трещины .

    140 м вот это уже что-то ,кстати, а известно на каком маршруте работать будет?

    #1041961
    • A_SEVER A_SEVER
      03.06.1817:13:10

      известно на каком маршруте работать будет?
      •  © Фото из открытых источников

      Плюс Москва-Астрахань и Москва-Санкт-Петербург.

      Отредактировано: A_SEVER~17:13 03.06.18
      #1041963
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