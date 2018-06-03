Строительство круизного лайнера «Пётр Великий» на судостроительном заводе «Лотос»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nARl757WHLUНовый видеорепортаж с судостроительного завода «Лотос» (г. Нариманов, Астраханская область) о строительстве корпуса круизного лайнера «Пётр Великий» проекта PV300VD.
В качестве бонуса — видео испытаний средств спасения на танкере «Академик Пашин"
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/rP14a1bSa4Y
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