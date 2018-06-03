«Союз МС-07» совершил посадку в степи Казахстана

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-07» с космонавтом РОСКОСМОСA Антоном Шкаплеровым, астронавтом NASA Скоттом Тинглом и астронавтом JAXA Норишиге Канаи 3 июня в 15:39 мск совершил успешную посадку в казахстанской степи. Экипаж вернулся спустя 168 суток, проведенных на орбите.

В 08:55 мск члены экипажа длительной экспедиции МКС-54/55 попрощались с коллегами и перешли на борт «Союз МС-07», в 12:16 мск корабль отстыковался от МКС.

На МКС продолжит работу экипаж в составе Эндрю Фойстела (США, командир экспедиции), Олега Артемьева (Россия) и Ричарда Арнольда (США). Уже 6 июня с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-09» стартует следующая экспедиция на МКС в составе российского космонавта Сергея Прокопьева и астронавтов из США и Германии Серены Ауньон и Александера Герста.