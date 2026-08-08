Россия третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по ИИ
Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Команда из России завоевала 8 медалей — 7 золотых и 1 бронзовую — на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане со 2 по 7 августа. Член сборной России — Артём Горохов — также стал абсолютным победителем IOAI.
Олимпиада проводится в третий раз, и каждый год национальная сборная становится чемпионом. Команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Сборная России стала абсолютным лидером, на втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Польши.
В финале российская команда встретилась с 465 школьниками из 105 стран. Это рекордное количество государств за все время существования олимпиады. Число участников в этом году на 64% превышает количество участников прошлого года. IOAI переместилась на второе место по количеству участников в рейтинге мировых олимпиад, на первом месте — Международная математическая олимпиада (IMO).
Финал IOAI проходил в течение 2 дней и состоял из 2 индивидуальных туров. Каждый тур длился 6 часов и включал 3 задачи.
Тренировали участников также эксперты Центрального университета и компаний Альянса в сфере ИИ, которые подготовили победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту в 2024 и 2025 годах. Также к подготовке присоединились ведущие специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных организаций.
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