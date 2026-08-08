Школьная сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Команда из России завоевала 8 медалей — 7 золотых и 1 бронзовую — на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Казахстане со 2 по 7 августа. Член сборной России — Артём Горохов — также стал абсолютным победителем IOAI.

Олимпиада проводится в третий раз, и каждый год национальная сборная становится чемпионом. Команду традиционно готовили эксперты Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Сборная России стала абсолютным лидером, на втором месте оказалась команда из Китая, на третьем — из Польши.

В финале российская команда встретилась с 465 школьниками из 105 стран. Это рекордное количество государств за все время существования олимпиады. Число участников в этом году на 64% превышает количество участников прошлого года. IOAI переместилась на второе место по количеству участников в рейтинге мировых олимпиад, на первом месте — Международная математическая олимпиада (IMO).

Финал IOAI проходил в течение 2 дней и состоял из 2 индивидуальных туров. Каждый тур длился 6 часов и включал 3 задачи.

Тренировали участников также эксперты Центрального университета и компаний Альянса в сфере ИИ, которые подготовили победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту в 2024 и 2025 годах. Также к подготовке присоединились ведущие специалисты в области искусственного интеллекта из российских и международных организаций.