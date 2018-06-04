В Ханты-Мансийском автономном округе открыт детский сад на 150 мест

1 июня в с.п. Угут открылся долгожданный детский сад на 150 мест. Инвестором и застройщиком выступило ООО «ЮганСтройТранс», известная компания, на счету которой целый ряд социально-значимых объектов в Сургутском районе.

До сей поры в Угуте действовал один-единственный детский сад «Медвежонок», который не вмещал всех желающих: при очереди в более 100 малышей он рассчитан только на 92 дошколёнка.

Новый двухэтажный садик вместительный и имеет подсобные помещения, кабинеты, пищеблок, зеленый зал, комнату для рисования, компьютерный зал, музыкальный и спортивный залы, групповые ячейки. Территория учреждения выполнена в этническом стиле и дополнена скамейками, спортивным инвентарем, детскими площадками, деревянными верандами.

Ожидается, что новый социальный объект поможет закрыть вопрос с очередностью в детские сады в Угуте, а также создаст новые рабочие места для жителей села.