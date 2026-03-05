Компания «Welding Technology» из Нижневартовска вышла на уровень самостоятельного производства оборудования для гидроразрыва пласта. Если раньше предприятие занималось изготовлением отдельных компонентов, то теперь выполняет полный цикл — от инженерной разработки до производства и сборки готовой техники.

Александр Ким, нижневартовский предприниматель и основатель бренда «Welding Technology», стал резидентом Технопарка высоких технологий Югры и совершил значительный прорыв в своём бизнесе. Вместо традиционного производства компонентов, он перешёл к проектированию и полной сборке смесительных установок для гидроразрыва пласта (ГРП), что позволило ему занять уникальную нишу на рынке нефтесервисного оборудования.

Ключевым моментом в развитии компании стало участие в выставке ИННОПРОМ-2023, где разработки Кима привлекли внимание компании ООО СК «КАРАТ». Эта организация искала надёжного подрядчика для модернизации своего сложного нефтесервисного оборудования. Успех нижневартовской команды был обусловлен их опытом в производстве теплообменников, предназначенных для спецтранспорта, работающего в суровых условиях Севера.

В течение двух лет предприятие успешно реализовало два крупных проекта. Первый из них заключался в глубокой модернизации установки «Блендер 1.0», где специалисты фактически пересобрали смеситель с нуля, интегрировав в топливную систему теплообменники собственного производства. Это нововведение, дополненное новым баком объёмом 1,3 м³, позволило адаптировать технику для работы в экстремально низких температурах Арктики.

Успех первого проекта открыл двери для создания совершенно новой машины — «Блендер 2.0», построенной на базе полуприцепа. Компания выступила в роли полноценного конструкторского бюро и завода, завершив весь цикл работ за рекордные 10,5 месяцев.

Сегодня модернизированные установки «Блендер 1.0» и новейшая «Блендер 2.0» успешно функционируют, демонстрируя высокий уровень инженерной мысли и качество сборки нижневартовских мастеров.