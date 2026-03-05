В Югре запущено производство оборудования для гидроразрыва пласта
Компания «Welding Technology» из Нижневартовска вышла на уровень самостоятельного производства оборудования для гидроразрыва пласта. Если раньше предприятие занималось изготовлением отдельных компонентов, то теперь выполняет полный цикл — от инженерной разработки до производства и сборки готовой техники.
Александр Ким, нижневартовский предприниматель и основатель бренда «Welding Technology», стал резидентом Технопарка высоких технологий Югры и совершил значительный прорыв в своём бизнесе. Вместо традиционного производства компонентов, он перешёл к проектированию и полной сборке смесительных установок для гидроразрыва пласта (ГРП), что позволило ему занять уникальную нишу на рынке нефтесервисного оборудования.
Ключевым моментом в развитии компании стало участие в выставке ИННОПРОМ-2023, где разработки Кима привлекли внимание компании ООО СК «КАРАТ». Эта организация искала надёжного подрядчика для модернизации своего сложного нефтесервисного оборудования. Успех нижневартовской команды был обусловлен их опытом в производстве теплообменников, предназначенных для спецтранспорта, работающего в суровых условиях Севера.
В течение двух лет предприятие успешно реализовало два крупных проекта. Первый из них заключался в глубокой модернизации установки «Блендер 1.0», где специалисты фактически пересобрали смеситель с нуля, интегрировав в топливную систему теплообменники собственного производства. Это нововведение, дополненное новым баком объёмом 1,3 м³, позволило адаптировать технику для работы в экстремально низких температурах Арктики.
Успех первого проекта открыл двери для создания совершенно новой машины — «Блендер 2.0», построенной на базе полуприцепа. Компания выступила в роли полноценного конструкторского бюро и завода, завершив весь цикл работ за рекордные 10,5 месяцев.
Сегодня модернизированные установки «Блендер 1.0» и новейшая «Блендер 2.0» успешно функционируют, демонстрируя высокий уровень инженерной мысли и качество сборки нижневартовских мастеров.
Комментарии 0